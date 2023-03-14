Зафиксировано 94 "прилета", в частности, из минометов и артиллерии.

В течение дня российские оккупанты обстреляли территории шести общин Сумской области.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Сумской областной военной администрации. "В течение дня россияне совершили обстрелы территорий шести общин: Белопольской, Шалыгинской, Краснопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской. Было зафиксировано 94 "прилета" - из минометов, артиллерии (РСЗО и САУ), два ракетных прилета, а также сброс четырех взрывных устройств с БПЛА (типа ВОГ)", - отметили в ОВА.

В Зноб-Новгородской общине по поселку Зноб-Новгородское враг нанес ракетный удар, в результате чего один гражданский погиб, еще четыре были ранены. Также по территории общины были артиллерийские обстрелы.

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"Эсманская община: по окраине села Бачевск россияне били из минометов - семь прилетов. Вследствие чего повреждены жилой дом и нежилые здания. Середино-Будская община: по городу Середина-Буда был артиллерийский обстрел - четыре прилета, в результате чего повреждены четыре частных жилых дома и гараж. Также по территории общины был минометный (три прилета) и артобстрел (пять прилетов)", - говорится в сообщении.

По территории Шалыгинской общины оккупанты били из артиллерии - поврежден жилой дом. "Белопольская община: по территории общины осуществлен гранатометный обстрел (66 выстрелов). Также по территории общины было зафиксировано шесть прилетов из минометов и шесть - из артиллерии", - сообщили в ОВА.

По Краснопольской общине враг совершил ракетный обстрел (одна противотанковая управляемая ракета и сброс четырех взрывных устройств с беспилотника (типа ВОГ). "Также был артобстрел общины - восемь прилетов из РСЗО", - отмечается в сообщении.

Обстрелы Сумской области

Как сообщал УНИАН, 13 марта, на Сумщине россияне обстреляли поселок Зноб-Новгородское. Ракетный удар был нанесен в районе местного профессионально-аграрного лицея. Сообщалось об одном погибшем и пятерых раненых.

Несколько дней назад российские захватчики нанесли ракетный удар по Шостке, попав в предприятие и жилые дома.

Напомним, что в конце декабря стало известно, что российская ДРГ пересекла границу Сумской области, украинские военные дали им бой.

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