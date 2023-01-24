Оккупанты выпустили 30 ракет из "Градов" по селу Кучеровка.

23 января российские оккупанты обстреляли девять общин Сумской области, в результате есть жертвы и значительные разрушения.

Как сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале, по Белопольской общине россияне трижды открывали огонь из минометов (23 "прилета") и из самоходных артиллерийских установок (24 "прилета"). Кроме того, в сторону Середино-Будской общины враг открывал огонь из пулеметов (40 очередей) и автоматов (30 выстрелов).

"По Зноб-Новгородской общине противник вел минометный обстрел, 25 "прилетов". По Юношеской общине тоже был минометный обстрел с территории РФ, 10 "прилетов". Путивльская община: россияне обстреляли приграничье из РСЗО, 6 "прилетов". По Краснопольской общине противник стрелял из САУ, 4 "прилета". По Миропольской общине армейцы вели артобстрел, 10 "прилетов", - рассказал Живицкий.

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В то же время, по его словам, во Ворожбянской общине зафиксирован артобстрел с территории России - 15 "прилетов". В результате этого обстрела поврежден многоквартирный дом: в одну из квартир залетел российский снаряд, поэтому она разрушена до основания, а еще три квартиры имеют значительные повреждения.

Также из-за взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж. Кроме того, перебиты осколками газопровод и электрические линии, повреждены помещения железной дороги и пути.

"По Эсманской общине противник вел минометный обстрел, 37 "прилетов". Также был артобстрел с территории России - 10 "прилетов". По селу Кучеровка враг выпустил 30 ракет из "Градов". В результате обстрела одна молодая женщина погибла, еще трое - ранены. Это жильцы одного дома, члены одной семьи, куда было прямое попадание взрывчатки. Без матери остались двое малышей", - добавил председатель ОВА.

Обстрелы Сумщины

Как известно, российские захватнические войска ежедневно обстреливают область из различных видов вооружения.

Вчера днем они ударили по жилым домам и железной дороге в городе Ворожба. Десять российских снарядов разорвались фактически в центре города.

21 января стало известно, что российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться на территорию Сумской области, им дали отпор.

А в Сумах задержали агента ФСБ, который хотел устроиться в управление оборонной работы Сумской областной военной администрации.

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