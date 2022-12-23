До 10 российских военных пересекли линию государственной границы Украины в Сумской области.

На Сумщине украинские защитники вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой. Она пересекла границу утром 22 декабря.

Российскую ДРГ уничтожила тероборона Сумщины, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"22 декабря, утром, до 10 российских военных пересекли линию государственной границы Украины. На территории Краснопольской громады, вблизи села Высокое, наши терробороновцы вступили в бой с российской ДРГ", - рассказал он.

Видео дня

По словам Живицкого, после короткого боя два оккупанта были ликвидированы, остальные бежали на территорию РФ. "С нашей стороны обошлось без потерь. Спасибо нашим защитникам и защитницам за оборону", - отметил председатель ОВА.

Приключения российских ДРГ в Украине

Как сообщал УНИАН, в сентябре вражеская диверсионно-разведывательная группа неудачно пыталась пройти в тыл подразделений Сил обороны Украины на юге. Понеся потери, русские отошли.

А в октябре Национальная гвардия Украины разбила группу ДРГ оккупантов на Донецком направлении и захватила в плен "мобилизованного" так называемой "ДНР". По словам пленного, он был мобилизован недавно и уже отправлен вместе с другими в район ведения боевых действий.

В ноябре Служба безопасности Украины установила генерала российского спецназа, который координирует вражеские ДРГ на восточном фронте. Им оказался генерал-майор с позывным "Сторож". В начале полномасштабного вторжения злоумышленник получил задание организовать деятельность диверсионных групп, в которые вошли подразделения ВДВ РФ и участники террористических группировок "ДНР".

Вас также могут заинтересовать новости: