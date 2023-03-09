Всего в городе зафиксированы три прилета.

Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шостке, зафиксированы попадания в предприятие и жилые дома.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация. "Утром враг нанес ракетный удар по Шостке (три прилета). Есть попадание в одно из предприятий города. Повреждены также жилые дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обошлось без жертв.

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По информации ОВА, ночь в Сумской области также была неспокойной.

"После 21.00 по территории Середина-Будской ТГ осуществлен артиллерийский обстрел (четыре "прихода"). Без потерь. Ночью Силами обороны Сумщины в северной и центральной частях области были зафиксированы пролеты вражеских БПЛА типа "Шахед", - сообщили в администрации.

Ракетный удар по Украине 9 марта

Ночью российские войска совершили очередной массированный удар по Украине. Атака длилась более 6 часов, за это время враг выпустил 81 ракету различного базирования, в том числе "Калибры" и "Кинжалы". Кроме того, было осуществлено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".

По информации главнокомандующего ВСУ, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" ПВО уничтожила 34 крылатые ракеты, а также 4 БПЛА "Shahed-136/131". Также 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

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