Пилоты ВСУ так ловко бомбят российских военных, что оккупанты даже не успевают засечь их на своих радарах.
Об этом сообщается в свежем перехвате.
"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Всё, отбой", - рассказал оккупант из-под Херсона своей маме.
По его словам, причина не в задержке связи, а в профессиональной работе украинских военных.
Оккупант также подтвердил, что россияне продолжают активно применять запрещенные виды вооружений - фосфорные и кассетные боеприпасы.
"Фосфором их бьем. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит", - говорит оккупант.
Ранее в СБУ опубликовали перехват разговоров, в которых российские оккупанты обсуждают способы сбежать с войны в Украине. В частности, захватчики рассматривают варианты имитации боевых ранений.