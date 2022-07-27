По словам одного из российских военных, они также продолжают использовать запрещенное вооружение.

Пилоты ВСУ так ловко бомбят российских военных, что оккупанты даже не успевают засечь их на своих радарах.

Об этом сообщается в свежем перехвате.

"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Всё, отбой", - рассказал оккупант из-под Херсона своей маме.

По его словам, причина не в задержке связи, а в профессиональной работе украинских военных.

Оккупант также подтвердил, что россияне продолжают активно применять запрещенные виды вооружений - фосфорные и кассетные боеприпасы.

"Фосфором их бьем. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Зато ночью очень красиво выглядит", - говорит оккупант.

Ранее в СБУ опубликовали перехват разговоров, в которых российские оккупанты обсуждают способы сбежать с войны в Украине. В частности, захватчики рассматривают варианты имитации боевых ранений.

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