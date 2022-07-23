С российскими военными работают психологи, так как большинство оккупантов не хотят воевать в Украине.

После пяти месяцев полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты столкнулись с нехваткой беспилотников, которые приобретают собственными силами.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор российского военного, опубликованный украинской разведкой в Telegram.

"Два дня назад прилетело в здание. Какой-то х… (непонятно чем) е… (стреляют), выхода не слышно них… (вообще). Просто две секунды — бам. Какая-то РСЗО, типа Града, Урагана. Только она беззвучная. Все что в телевизоре говорят, это все е... (неправда), что у нас потери минимальны. У нас здесь комбриг мед продавал и беспилотники покупал. 20 бочек меда 200 литровых продал. 4 беспилотника купил. Пасеку где-то ограбили. Тут пасек этих йо… (очень много)", — рассказал оккупант.

Он также добавил, что с российскими военными работают психологи, так как большинство солдат не хотят воевать в Украине.

"Будут формировать один полноценный батальон из бывших трех. С личным составом в течение 10 дней будут работать психологи, поскольку никто не хочет возвращаться в Украину. За полгода зашло две тысячи подкреплений. На сегодняшний день из них осталось максимум 500", — рассказывает оккупант.

Перехваченные разговоры:

Ранее в СБУ опубликовали перехват разговоров, в которых российские оккупанты обсуждают способы сбежать с войны в Украине. В частности, захватчики рассматривают варианты имитации боевых ранений.

Впоследствии СМИ сообщили, чтобы пополнить ряды своей армии, Россия похищает собственных граждан. Так, трое россиян устроились на работу в компанию, занимающуюся горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленностью.

Российские захватчики отказываются участвовать в прямых боевых столкновениях с украинскими воинами.

15 июня в перехваченном телефонном разговоре российский военный рассказал жене, что военных никто не меняет и ротации практически нет.

4 июля стало известно о том, что российские оккупанты за деньги сдают собственные позиции.

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