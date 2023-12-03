На захватчиков вовремя среагировала пехота, узнали журналисты.

Российские оккупанты в Украине на одном из направлений хитро наступали на позиции 72 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Противники пошли в атаку в "коконах", сообщил Telegram-канал Khorne Group. "...хитрые россиянские г внюки прячутся от тепловизора в таких коконах из г*вна и термоодеял. Наступали таким образом (на, - Ред.) позиции 72-й...", - отмечается в сообщении.

На канале также показали фото противников в этих "коконах".

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Corvax Сlever в соцсети X (бывший Twitter) написал, что в субботу, 3 декабря, произошла необычная вражеская атака.

"...утром были штурмовые действия в полосе соседей 72 ОМБр. Тактика противника следующая: две группы, одна в лоб шла на лесополосу, вторая по полю с фланга, п*дары в этих коконах каркасных ползли", - отметил автор.

Он добавил, что в то время беспилотники не могли летать, и на противников вовремя среагировали пехотинцы. По его данным, оккупантов не было видно в тепловизоры, поэтому за местностью должны наблюдать не только беспилотники, но и пехота.

Напомним, в конце апреля текущего года журналисты узнали, что российские оккупанты начали активнее использовать термокамуфляж для того, чтобы маскироваться от тепловизоров.

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Утром 3 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки между нашими воинами и противниками произошло 88 боевых столкновений. По его данным, "горячо" было, в частности, на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Оккупанты получили "по зубам". РФ на нашей земле уже понесла огромные потери. Общие потери врага на 3 декабря 2023 года составляют примерно 332 040 захватчиков.

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