Вооруженные силы Украины "похоронили" на украинских черноземах уже около 332 040 солдат РФ. Суточные потери врага составили 930 человек.
Об этом заявил Генштаб ВСУ 3 декабря, уточняя последствия для оккупантов от последних столкновений с армией Украины. Потери РФ от начала "большой" войны составляют:
- Танков - 5575 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 10 396 (+11) ед;
- артиллерийских систем - 7949 (+8) ед;
- РСЗО - 913 (+0) ед;
- средства ПВО - 602 (+0) ед;
- самолетов - 323 (+0) ед;
- вертолетов - 324 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5995 (+1);
- крылатые ракеты - 1569 (+1);
- корабли / катера - 22 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10432 (+22) ед;
- специальная техника - 1140 (+2).
В Украине погода влияет на интенсивность боевых действий
Напомним, в последние недели в Украине наблюдается настоящая зима: с гололедицей, холодной температурой и снегом. Как уточнил Институт изучения войны (ISW) в своем последнем отчете, такая "метель" негативно влияет на фронт, замедляя темпы боевых действий с обеих сторон. В то же время полностью бои нигде не останавливаются. Но использование авиации и другой техники несколько усложняется.