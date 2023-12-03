Армия РФ "похоронила" в Украине по меньшей мере 332 040 своих военных.

Вооруженные силы Украины "похоронили" на украинских черноземах уже около 332 040 солдат РФ. Суточные потери врага составили 930 человек.

Об этом заявил Генштаб ВСУ 3 декабря, уточняя последствия для оккупантов от последних столкновений с армией Украины. Потери РФ от начала "большой" войны составляют:

Танков - 5575 (+4) ед;

боевых бронированных машин - 10 396 (+11) ед;

артиллерийских систем - 7949 (+8) ед;

РСЗО - 913 (+0) ед;

средства ПВО - 602 (+0) ед;

самолетов - 323 (+0) ед;

вертолетов - 324 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5995 (+1);

крылатые ракеты - 1569 (+1);

корабли / катера - 22 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 10432 (+22) ед;

специальная техника - 1140 (+2).

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В Украине погода влияет на интенсивность боевых действий

Напомним, в последние недели в Украине наблюдается настоящая зима: с гололедицей, холодной температурой и снегом. Как уточнил Институт изучения войны (ISW) в своем последнем отчете, такая "метель" негативно влияет на фронт, замедляя темпы боевых действий с обеих сторон. В то же время полностью бои нигде не останавливаются. Но использование авиации и другой техники несколько усложняется.

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