Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Сегодня, 10 июля, российская армия атаковала Николаевскую область ракетами, из-за попадания на предприятии погиб человек, среди пострадавших - городской голова Вознесенска.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, днем оккупанты нанесли удар по центру города Вознесенск на Николаевщине. В результате попадания ракеты по гражданскому объекту - территории предприятия, где находились работники, возник пожар складских помещений.

"Пожар пожарные оперативно ликвидировали. Известно, что один человек погиб, еще восемь ранены. Повреждены жилые дома, магазины, фитнес зал, которые расположены рядом", - говорится в сообщении.

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, все пострадавшие в состоянии средней тяжести. Среди раненых - городской голова Вознесенска.

Российские атаки на мирное население

В ночь на 10 июля в Одесской области из-за удара, нанесенного армией РФ по портовой гражданской инфраструктуре, повреждения получило иностранное судно. По данным военных, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М", и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69. В результате противодействия ВСУ три вражеские ракеты Х-59/Х-69 не достигли своих целей, но обломками ракеты повреждены складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход (флаг Камеруна). Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости. Погибли два человека - охранник и водитель грузовика, госпитализированы вахтенный матрос.

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