Российские оккупационные войска атаковали регион "Искандером" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.

В Одесской области из-за удара, нанесенного армией РФ по портовой гражданской инфраструктуре, повреждения получило иностранное судно. По данным прокуратуры, погибли два человека, ранен сотрудник порта.

Как уточнили в Силах обороны юга Украины, в ночь на 10 июля противовоздушной обороной юга уничтожено шесть ударных беспилотников Shahed-136/131. Также говорится, что именно Одесскую область российские оккупационные войска атаковали баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М", и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69. Удары нанесены с территории временно оккупированного Крыма.

"Вследствие нашего активного противодействия три вражеские ракеты Х-59/Х-69 не достигли своих целей. Целью агрессора была портовая инфраструктура Одесского района, обломками ракеты повреждены складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход", - добавили военные.

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Говорится, что из-за повреждения судна произошла утечка жидкости - последствия сейчас ликвидируются. "К сожалению, погибли два человека, охранник и водитель грузовика. Еще один человек, вахтенный матрос, получил ранения. Враг коварный и наносит удары по прибрежной инфраструктуре, будьте внимательны и оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги!", - отмечают военные.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, в результате атаки погиб 50-летний водитель грузового автомобиля и 37-летний работник порта, ранен сотрудник порта - он госпитализирован.

"Повреждены складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданское морское судно (под флагом Камеруна). Осмотр места происшествия продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается", - уточнили в пресс-службе.

Уже начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Напомним, сегодня ночью российская армия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области и ударила по энергообъекту в Ривненской области. В Одесской области погибли два человека, еще один - получил ранения. Обломками повреждена инфраструктура и теплоход, из-за чего произошла утечка жидкости.

По данным "Укрэнерго", в Ривненской области, в отдельных районах региона, из-за атаки вражескими беспилотниками обесточивались потребители. Энергопитание уже восстановлено. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что противник атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из района Приморско-Ахтарск - РФ, и мыса Чауда - оккупированный Крым.

В результате боевой работы сбито 14 "Шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ривненской областях.

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