Он подчеркнул, что в случае нападения прорыв вражеских войск в Киев маловероятен.

На территории Беларуси не наблюдается активности вражеских войск, которая бы свидетельствовала о вероятности нападения на Украину в конце января и в феврале. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире информационного телемарафона.

"Внимательно отслеживая динамику, которая наблюдается на сегодняшний день, мы не видим резкого или постоянного роста количества подразделений Российской Федерации или наращивания боевых возможностей белорусской армии, которые свидетельствовали бы о том, что они уже на конец января могут начать какие-то действия", - рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что на сегодня нет никакой активности, которая бы свидетельствовала о вероятности наступления даже в феврале. По его мнению, в случае нападения прорыв вражеских войск в Киев маловероятен.

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"И в инженерном, и в оперативном плане эта территория и наши войска подготовлены значительно лучше, и противник получит достойный отпор", - отметил Грабский.

Роль Беларуси в войне против Украины

Недавно Россия перебросила в Белоруссию дополнительные подразделения мобилизованных резервистов.

В британской разведке отметили, что Беларусь сыграла ключевую роль в содействии наступлению России на Киев с 24 февраля, однако теперь вряд ли белорусские войска и российские подразделения, которые проводят обучение, составляют силу, способную осуществить новый успешное наступление на север Украины.

Также спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что ситуация на границе с Беларусью остается неизменной и полностью контролируемой.

17 декабря в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что сейчас Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины.

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