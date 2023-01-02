Россия несет колоссальные потери на войне в Украине / фото REUTERS

В новом 2023 году ВСУ не сбавляют темпов уничтожения российских оккупантов, пришедших в Украину с войной. Так, за сутки ликвидированы 720 оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, всего с начала полномасштабной войны украинские защитники отправили на тот свет 107 тысяч 440 путинских военных.

Потери России в технике на войне в Украине

  • танков – 3031 (+0);
  • боевых бронированных машин – 6093 (+9);
  • артиллерийских систем – 2027 (+6);
  • РСЗО – 423;
  • средств ПВО – 213;
  • самолетов – 283;
  • вертолетов – 269;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44);
  • крылатых ракет – 723;
  • кораблей /катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4725 (+5);
  • специальной техники – 181.

Самые масштабные потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. 

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Потери россиян / инфографика УНИАН

Куда "прилетело" оккупантам за сутки

Как сообщал мэр Мелитополя Иван Федоров, в ночь на 2 января ВСУ попали по скоплению врага в Мелитопольском районе, потери рашистов уточняются.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники нанесли удары по районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки врага в районах 11 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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