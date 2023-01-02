В новом 2023 году ВСУ не сбавляют темпов уничтожения российских оккупантов, пришедших в Украину с войной. Так, за сутки ликвидированы 720 оккупантов.
Как сообщает Генштаб ВСУ, всего с начала полномасштабной войны украинские защитники отправили на тот свет 107 тысяч 440 путинских военных.
Потери России в технике на войне в Украине
- танков – 3031 (+0);
- боевых бронированных машин – 6093 (+9);
- артиллерийских систем – 2027 (+6);
- РСЗО – 423;
- средств ПВО – 213;
- самолетов – 283;
- вертолетов – 269;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44);
- крылатых ракет – 723;
- кораблей /катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4725 (+5);
- специальной техники – 181.
Самые масштабные потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Куда "прилетело" оккупантам за сутки
Как сообщал мэр Мелитополя Иван Федоров, в ночь на 2 января ВСУ попали по скоплению врага в Мелитопольском районе, потери рашистов уточняются.
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники нанесли удары по районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области.
За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки врага в районах 11 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.