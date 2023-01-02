Всего с 24 февраля 2022-го года ликвидированы почти 108 тысяч российских оккупантов.

В новом 2023 году ВСУ не сбавляют темпов уничтожения российских оккупантов, пришедших в Украину с войной. Так, за сутки ликвидированы 720 оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, всего с начала полномасштабной войны украинские защитники отправили на тот свет 107 тысяч 440 путинских военных.

Потери России в технике на войне в Украине

танков – 3031 (+0);

боевых бронированных машин – 6093 (+9);

артиллерийских систем – 2027 (+6);

РСЗО – 423;

средств ПВО – 213;

самолетов – 283;

вертолетов – 269;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44);

крылатых ракет – 723;

кораблей /катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4725 (+5);

специальной техники – 181.

Самые масштабные потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Куда "прилетело" оккупантам за сутки

Как сообщал мэр Мелитополя Иван Федоров, в ночь на 2 января ВСУ попали по скоплению врага в Мелитопольском районе, потери рашистов уточняются.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники нанесли удары по районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки врага в районах 11 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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