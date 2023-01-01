Отмечается, что россияне уже истощили запасы боеприпасов в Беларуси.

Российские войска истощают запасы артиллерийских боеприпасов. Вследствие этого оккупантам трудно поддерживать текущий темп операций на отдельных участках линии фронта в Украине.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). По их оценке, россияне не имеют необходимого запаса артиллерийских боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций.

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов сообщил, что российские войска в Украине имеют серьезные проблемы с артиллерийскими боеприпасами, которые станут более ощутимыми к марту 2023 года. По мнению аналитиков, недостаточное количество боеприпасов частично помешает оккупационным силам поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута в ближайшее время. Кроме того, это повлияет на их способность проводить активные операции и в других местах в Украине.

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Отмечается, что российские войска уже истощили запасы боеприпасов в Беларуси. Это является еще одним доказательством того, что возобновление крупномасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно.

Война в Украине: последние новости

По последним данным, враг потерял в войне в Украине 105 тысяч 960 военных. Силы обороны за прошедшие сутки отбили атаки войск РФ в районе 9 населенных пунктов на Донбассе.

Еще 29 декабря 2022 года военный эксперт Петр Черник сообщал, что в России начался "снарядный голод".

"На сегодня война до сих пор является на 95% войной артиллерии. Действительно, "снарядный голод" в Российской Федерации начался, но он не является максимально критичным. В начале этой войны россияне имели в пределах от 15 до 20 млн снарядов различных калибров", - сказал он.

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