Обстановка остается напряженной, линия фронта под постоянными плотными обстрелами.

Враг пытается развивать наступление на территории Донецкой области, однако это ему не удается.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Обстановка остается напряженной, линия фронта под постоянными плотными обстрелами. Сутки были горячие - обстреливались Краматорск, Славянск, Бахмут, Северск, Соледар, многострадальные Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Угледар, Торецк. Обстрелы фактически постоянно происходят. Боестолкновения на наиболее горячих направлениях - Авдеевский и Бахмутский", - сказал он.

По словам Кириленко, цель врага - развивать наступление, впрочем это ему не удается.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 июля 2022 самые активные бои с российскими оккупантами продолжаются на востоке Украины. По данным Генштаба, захватчики пытаются вести штурмовые действия с разных направлений, но без успеха.

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