Сейчас в Черном море осталось четыре вражеских корабля.

Корабельная группировка врага в Черном море сократилась до четырех единиц. Все ракетоносители заведены в пункты базирования.

Как отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, причиной этому стал шторм.

"В Черном море усиливается штормовая погода, из-за этого ракетоносители заведены в пункты базирования, и корабельная группировка уменьшена до четырех единиц", – отметила она.

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По словам Гуменюк, это в частности разведчики, которые собирают данные о надводной обстановке и пытаются выпускать, в том числе, и беспилотные летательные аппараты.

"Но штормовая погода настолько мощная, и ветер настолько мощный, что пока такой активности не замечено. Хотя мы тщательно за ними следим", – сказала она.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей массово выезжают коллаборанты. Они едут в сторону России. По его словам, они чувствуют, что "в ближайшее время там может быть "горячо".

Кроме того, за последние две недели существенно возросло количество потерь российских оккупантов на войне. СМИ зафиксировали новый двухнедельный рекорд, при чем большинство ликвидированных захватчиков – наемники ЧВК "Вагнер".

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