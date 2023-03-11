Больше всего гибнет вагнеровцев, но и среди офицеров армии РФ тоже собран "урожай".

За последние две недели рекордно выросло количество поименно известных россиян, погибших на войне в Украине. Об этом сообщают российские оппозиционные издания "Медиазона" и "Русская служба Би-би-си".

Вместе с волонтерами эти издания пытаются по открытым источникам установить количество россиян, погибших на войне. В настоящее время им удалось узнать имена 16 774 человек, которые отправились на войну в Украину и были убиты.

Отмечается, что в период с 24 февраля по 10 марта этого года, т.е. за две недели, в список погибших добавились 1638 имен. Это новый рекорд достоверно установленных двухнедельных потерь за все время полномасштабной войны. Большинство погибших – наемники из ЧВК Вагнера.

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Также журналисты выяснили, что за последние две недели в Украине убиты 11 российских офицеров в звании от подполковника и выше. Среди них — два начальника артиллерии 126-й бригады береговой обороны и прикомандированный к российской армии сотрудник Следственного комитета РФ.

Авторы этой статистики подчеркивают, что собранные ими данные не отражают реальный уровень потерь российских войск, который на самом деле значительно выше. В эту статистику учитываются только те, о чьей гибели стало известно из некрологов в СМИ, сообщений родственников в соцсетях и других открытых источников.

В статистику не попадают те, кого российское командование записало в число пропавших без вести и те, о чьей гибели публично нигде не сообщалось. Боевики "ЛДНР" также считаются отдельно и в эту статистику не попадают. Но даже так указанные цифры в разы превосходят официальные данные Минобороны РФ, которое признает только около 7 тысяч убитых россиян.

Российские потери в Украине – что известно

По данным Генштаба ВСУ, в настоящий момент совокупные потери России за весь период полномасштабной фазы войны составили около 158 тысяч человек.

По данным НАТО, потери России к началу марта составили около 200 тысяч человек убитыми и ранеными.

При этом украинская армия несет гораздо меньшие потери, чем агрессор. По данным CNN, в битве за Бахмут россияне теряют в среднем в пять раз больше солдат, чем украинцы.

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