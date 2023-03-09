Ранее, готовясь к атаке, враг вывел на боевое дежурство три надводных ракетоносителя, снаряженные до 24 ракетами типа "Калибр".

В Черном море находятся два российских надводных ракетоносители .

"После завершения атаки в Черном море продолжает находиться 8 кораблей, среди которых остаются 2 надводных ракетоносителя с недоиспользованным запасом "Калибров", - сообщает оперативное командование "Юг".

Угроза ракетных ударов остается, сигналы воздушных тревог нельзя игнорировать. Отмечается, что ранее, готовясь к ночной атаке, враг вывел на боевое дежурство три надводных ракетоносителя, снаряженные до 24 ракетами типа "Калибр".

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"Применив смешанную тактику, в течение ночи враг атаковал территорию Украины дронами-камикадзе, и несколькими волнами ракет различного базирования, задействовав авиацию, флот и наземные оперативно-тактические ракетные комплексы. Основными целями противника оставались объекты критической инфраструктуры", - сообщили в командовании.

Подразделениями воздушных командований "Юг" и "Центр" в зоне ответственности командования сбито 19 ракет различного типа и беспилотник оперативно-тактического уровня.

Ракетный террор РФ

Этой ночью российские оккупанты совершили массированную атаку по территории Украины большим спектром вооружения, чтобы рассредоточить внимание украинской противовоздушной обороны.

Атака продолжалась около 6 часов, за это время враг совершил 81 пуск ракет различного базирования – среди них-6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал". Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Силы обороны уничтожили 34 крылатые ракеты, а также 4 БПЛА "Shahed-136/131". Также 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

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