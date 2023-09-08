Министр сообщил о законопроекте, который позволит конфисковать российские активы и передать собранные средства на восстановление Украины.

Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая в этом году легализует конфискацию связанных с Кремлем активов для финансирования восстановления Украины.

Этот шаг, по словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкни для Bloomberg, "по-настоящему ударит" по России.

Тсахкна объявил, что правительство одобрит законопроект за две недели до его отправки в парламент. Эстония, которая имеет общую границу с Россией, подталкивает других членов ЕС двигаться вперед с общеевропейским планом, распутывая юридические сложности, связанные с конфискацией активов, попавших под санкции.

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Инициатива Эстонии, которая разрабатывается с декабря прошлого года, может повлиять на финансовые активы российского бизнеса в Эстонии, находящиеся под санкциями ЕС, на сумму около 35 миллионов евро. Согласно эстонской схеме, международный реестр убытков Украины будет использоваться как основа для экспроприации подсанкционных активов. Разработка инициативы в соответствии с законодательством ЕС была осложнена сильными гарантиями частной собственности в Эстонии, сказал Тсахкна.

Конфискация замороженных российских активов

Как сообщал УНИАН, ранее в Конгрессе США зарегистрировали законопроект о конфискации и передаче Украине в виде репараций государственных активов России, и в первую очередь - Центрального банка РФ. После его принятия президент США получит право конфисковать замороженные российские суверенные активы и передать их для помощи в восстановлении Украины.

В мае правительство Бельгии объявило о предоставление Украине 92 млн евро помощи. Деньги были получены из налоговых поступлений от российских финансовых активов, замороженных в этом государстве.

Также известно, что по состоянию на май этого года в Польше заморожены активы российских олигархов на сумму более миллиарда евро. Но для их конфискации необходимо внести поправки в Конституцию. При этом, в целом в может передать Украине почти 200 миллиардов евро прибыли от замороженных активов РФ.

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