По словам Буданова, в результате атаки два самолета были уничтожены и два серьезно повреждены.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что удар по аэродрому "Кресты" в Пскове, в результате которого были уничтожены и повреждены несколько самолетов Ил-76, был нанесен с территории России. Об этом он сказал изданию The War Zone

Отмечается, что в верхней части самолета расположены топливные баки грузовых самолетов и важная часть лонжерона крыла, которые и стали целью атаки дронов. По словам Буданова, в результате "два самолета были уничтожены и два серьезно повреждены".

"Мы работаем с территории России", - сказал Буданов, однако не уточнил, была ли атака осуществлена сотрудниками ГУР или российскими партизанами. Он также отказался сообщить, какие дроны и в каком количестве использовались.

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Кроме того, издание продемонстрировало снимок экрана с инфракрасной камеры одного из дронов, использованных в атаке.

"На снимке, предоставленном источником ГУР, виден непосредственный результат одного из ударов: он попал в то же место, где два самолета получили повреждения. Топливо на борту, возможно, было причиной того, что два других полностью сгорели, но мы можем предположить, что целью была та же самая критическая область", - отмечает издание.

The War Zone предполагает, что скорее всего, бомбы, "были сброшены с дрона под местным диспетчерским контролем, если только источник изображения не выступал в качестве наблюдательного дрона для регистрации удара, что кажется маловероятным". Отмечается, что это соответствует комментариям Буданова о том, что это был удар, нанесенный с территории России, вероятно, очень близко к базе, а не с использованием автономных дронов дальнего действия.

Буданов отметил, что что ГУР специально нацелился на эти самолеты, поскольку они "находятся в рабочем состоянии и используются для "перевозки военных грузов и десантников из ВДВ". Предполагается, что на базе находились около 20 Ил-76 и если верны утверждения о том, что четыре транспорта были повреждены, "это будет представлять собой значительную часть местного флота".

Кроме того, отмечает издание, еще одной возможной причиной нападения на эту базу было то, что ее оборона была не такой надежной, как на базах российских бомбардировщиков, подвергавшихся неоднократным атакам.

Удар по Пскову - что известно

В ночь на 30 августа в районе Псковского аэродрома прогремели взрывы.. Сообщалось, что на аэродроме горели самолеты Ил-76.

В украинской разведке сообщили, что на аэродроме Пскова в результате ночной атаки полностью уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76, и еще несколько единиц Ил-76 получили повреждения. По словам аналитиков ISW, это удалось потому, что Россия сосредоточила свою ПВО на прикрытии Москвы.

Согласно опубликованным спутникорвым снимкам, скорее всего дронами пытались попасть в топливные баки самолетов.

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