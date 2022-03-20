Переброска военных наемников, предположительно, будет осуществляться за счет частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер").

Российская Федерация собирается отправить боевиков из Ливии на войну в Украину.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18.00 в социальной сети Facebook.

"По имеющейся информации, во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину с целью участия в боевых действиях на стороне Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Переброска военных наемников, предположительно, будет осуществляться за счет частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер"), самолетами воздушно-космических сил Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Война в Украине

24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 марта ориентировочно составили 14,7 тыс. личного состава.

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