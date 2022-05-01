Уже есть "ряд индикаторов", которые указывают на планы Кремля по нападению.

Россия приняла решение о нападении на Молдову. Кремль уже разработал четкие планы для вторжения.

Об этом со ссылкой на источники в украинской разведке сообщает The Times.

По информации издания, РФ якобы уже решила напасть на Молдову. Если это действительно случится, то Кремль может повторить "сценарий" Донбасса.

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение атаковать Молдову. Судьба Молдовы очень важна. Если русские начнут брать под свой контроль, мы станем легкой мишенью в военном отношении, и угроза для Украины станет экзистенциальной.

Если Россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение "донбасского сценария". Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России", - сообщают источники.

Уже есть "ряд индикаторов", которые указывают на планы Кремля по нападению, отмечают инсайдеры. Издание также сообщает, что если РФ захватит Молдову, то рашисты могут пойти в сторону Одессы и попытаться оккупировать наши территории с западной стороны.

Эскалация в Приднестровье: что известно

Как сообщал УНИАН, по информации Главного управления разведки Минобороны, 25 апреля спецслужбы Российской Федерации организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР).

Ранее в РФ заявили, что во время 2-го этапа "спецоперации" российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым и контроль над югом Украины, что даст "ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

МИД Украины осуждает попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в войну, развязанную Россией против Украины. По данным Генштаба ВСУ, российские войска, которые находятся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность.

Накануне украинская разведка сообщала, что войска РФ хотят осуществить ракетный удар по Приднестровью.

1 мая стало известно, что РФ готовит провокации в "ПМР" на майские праздники, а местные жители непризнанной республики начали бежать в Украину.