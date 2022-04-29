Россия продолжает осуществлять вооруженные провокации на украинско-российском участке границы в направлении Черниговской и Сумской областей.

Вблизи границы пока не наблюдается формирование россиянами группировки для возобновления наступления в направлении Черниговской и Сумской областей.

Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге относительно ситуации на участках государственной границы.

"В российском приграничье отмечается определенное перемещение российской техники. В то же время формирование врагом группировки для возобновления наступления мы не фиксируем", - заявил спикер.

В то же время, по его словам, Россия продолжает осуществлять вооруженные провокации на украинско-российском участке границы в направлении Черниговской и Сумской областей, откуда украинская армия выгнала вражеские силы.

"В пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей в рамках восстановления контроля за границей пограничники уже вышли на все участки ответственности. Но опасность еще остается, поэтому в классическом виде охраны границы еще не происходит", - сказал Демченко.

Он добавил, что сейчас еще продолжаются мероприятия по дальнейшей проверке местности на приграничной территории, обустраиваются опорные пункты наблюдений и охранные посты.

"Среди опасности, которая есть на тех направлениях, это возможное заминирование местности, работа диверсионных групп и обстрелы из сопредельной территории. В последние дни враг неоднократно обстреливал Украину, открывая огонь со своей территории", - рассказал спикер ГПСУ.

Он сообщил, что, в частности, вчера враг трижды обстреливал Черниговскую область, сегодня фиксировались минометные обстрелы Сумской области.

Демченко также отметил, что напряженной остается ситуация на границе с Молдовой, в частности на сегменте Приднестровья.

"Не исключается, что, как и территорию Беларуси, враг может использовать это направление для дальнейшей эскалации. Однако отмечу, что и на границе с Беларусью, и на направлении Приднестровья силы обороны Украины принимают все необходимые меры для усиления этих участков и, в частности, учитывается вся информация, которая может влиять на защиту границы", - сказал спикер.

Он напомнил, что пункты пропуска на Приднестровском сегменте украинско-молдавской границы, а также на границе с Беларусью и Россией закрыты решением правительства Украины. Украинские пограничники не осуществляют мероприятий по оформлению и пропуску граждан.

Эскалация в Приднестровье

Как сообщал УНИАН, по информации Главного управления разведки Минобороны, 25 апреля спецслужбы Российской Федерации организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР).

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа "спецоперации" российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Министерство иностранных дел Украины осуждает попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в войну, развязанную Россией против Украины. По данным Генштаба ВСУ, российские войска, которые находятся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность.

26 апреля власти"ПМР" заявила о взрывах в здании "министерства госбезопасности" в Тирасполе, в воинской части в селе заборы, а также была взорвана башня радиотелецентра"Маяк".

Также украинская разведка сообщала, что войска РФ хотят осуществить ракетный удар по Приднестровью.

Вас также могут заинтересовать новости: