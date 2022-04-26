Силовые структуры непризнанного Приднестровья переведены на усиленный режим.

Подразделения российских войск в непризнанном Приднестровье приведены в полную боевую готовность.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На территории Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность "Полная".

Отмечается, что силовые структуры непризнанного Приднестровья также переведены на усиленный режим несения службы.

Ситуация в Приднестровье: что известно

25 апреля спецслужбы организовали Российской Федерации провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР). В "ПМР" прогремела серия взрывов.

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа спецоперации российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым, и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

По данным разведки Министерства обороны Украины, войска Российской Федерации готовятся осуществить ракетный удар по Приднестровскому региону и обвинить в этом Украину.

В частности, жители непризнанной "Приднестровской молдавской республики" получают СМС, от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском ударах по территории "ПМР".

Власти Молдовы заявили, что не будут блокировать Приднестровье и выступают за мирное урегулирование ситуации. По словам президента Майи Санду, эскалация в Приднестровье происходит от "провоенных" сил внутри региона, заинтересованных в дестабилизации безопасности.

"Это делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране", - заявила она.

Вместе с тем никаких переговоров с российским президентом Владимиром Путиным Санду проводить не планирует.

Еще в середине апреля власти Молдовы обвинили российскую армию в попытке вербовки молдавских граждан. Заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как британская военная разведка сообщила, что Москва пыталась пополнить свои силы в Украине, вербуя людей в Приднестровье.

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