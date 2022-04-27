В Черноморской операционной зоне корабельная группировка противника продолжает угрожать ракетными ударами по Украине.

Враг готовит провокации с ракетными ударами по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на непризнанную республику.

Об этом заявили в оперативном командовании "Юг".

"В Черноморской операционной зоне корабельная группировка флота рашистов с подводными лодками продолжает держать в напряжении из-за возможных ракетных ударов по Украине. Также вражеские силы готовят провокации с ракетными ударами по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на непризнанную республику", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в течение ночи враг продолжал ведение боевых действий на занятых рубежах в Херсонской и Николаевской областях. При этом основной тактикой противника остается артиллерийско-минометный обстрел как позиций ВСУ, так и мирных жителей в населенных пунктах, из которых он отступил, но пытается держать под контролем.

"Благодаря эффективным действиям наших подразделений, по позициям врага нанесено 13 точных ударов. Потери противника составили 21 рашист и одна уничтоженная ББМ. А 5 единиц инженерной техники и техники для разминирования, брошенной вражеским недовойском, стали трофейным достижением и будут служить Вооруженным силам Украины", - сказано в сообщении.

Ситуация в Приднестровье - что известно

Как сообщал УНИАН, по информации украинской разведки, 25 апреля спецслужбы РФ организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".

Ранее в РФ заявили, что во время "второго этапа" войны российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым, и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечают факты притеснения русскоязычного населения".

По данным разведки Министерства обороны Украины, войска Российской Федерации готовятся осуществить ракетный удар по приднестровскому региону и обвинить в этом Украину.

В частности, жители непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" получают СМС, от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском ударах по территории "ПМР".

Власти Молдовы заявили, что не будет блокировать Приднестровье и выступает за мирное урегулирование ситуации. По словам президента Майи Санду, эскалация в Приднестровье вызвана "провоенными" силами внутри региона, заинтересованными в дестабилизации безопасности. "Это делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране", - заявила она.

Вместе с тем никаких переговоров с российским президентом Владимиром Путиным Санду проводить не планирует.

Еще в середине апреля власти Молдовы обвинили российскую армию в попытке вербовки молдавских граждан. Заявление прозвучало через несколько дней после того, как британская военная разведка сообщила, что Москва пыталась пополнить свои силы в Украине, вербуя людей в Приднестровье.

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