Непризнанную республику готовят к войне против Украины и подготовили пропагандистские газеты, датированные 2 мая.

Российская Федерация готовит провокации в непризнанном Приднестровье на майские праздники.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"Непризнанное Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной. На территории "ПМР" отпечатан крупный тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая 2022 года. Центральный материал газеты - "официальное обращение жителей ПМР к президенту РФ Путину", - говорится в сообщении.

В тексте высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ". Для этого на территории самой РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья.

Разведка отмечает, что Кремль пытается таким способом легализовать тысячи своих военных, которые будут осуществлять провокации с территории "ПМР".

Также газета содержит ряд агитационных материалов о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин". Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевская власть планирует совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на "Украину и коллективный Запад".

Кроме того, тексты газеты переполнены кремлевскими штампами: "Возможности избежать большой войны у приднестровцев больше нет. Киев и его натовские кураторы уже вынесли свой приговор, уже согласовали все свои действия с Кишиневом и Бухарестом". Все надежды авторы газеты связывают с "противодействием братской России".

Более того, авторы текста призывают иностранцев вступать в вооруженные силы "ПМР".

"Такими действиями руководство РФ мажет готовить новый плацдарм агрессии против Украины и почву для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы", - резюмирует разведка.

Эскалация в Приднестровье

Как сообщал УНИАН, по информации Главного управления разведки Минобороны, 25 апреля спецслужбы Российской Федерации организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР).

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа "спецоперации" российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Министерство иностранных дел Украины осуждает попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в войну, развязанную Россией против Украины. По данным Генштаба ВСУ, российские войска, которые находятся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность.

26 апреля власти "ПМР" заявили о взрывах в здании "министерства госбезопасности" в Тирасполе, в воинской части в селе Заборы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

Также украинская разведка сообщала, что войска РФ хотят осуществить ракетный удар по Приднестровью.

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