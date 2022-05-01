Они признаются, что у нас безопаснее, потому что есть гарант – ВСУ, заявил Братчук.

После провокаций в оккупированном РФ Приднестровье люди в панике убегают вглубь Молдовы или в сторону Одессы. Они признаются, что у нас безопаснее, потому что есть гарант во время войны – ВСУ.

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире "24 канала".

"Объясняется это достаточно просто, когда спрашивают: "У нас здесь война? Куда же вы едете?". Они говорят: "У вас есть очень хороший гарант во время войны – это Вооруженные Силы Украины. Они понимают – то, что там происходит, это подготовка к определенному плацдарму для, возможно, и вооруженных провокаций против Украины" – заявил спикер.

Ситуация вокруг непризнанного Приднестровья стремительно обострилась. В регионе озвучиваются и планы о десанте.

"Если Россия действительно захочет высадить десант в Приднестровье, то они будут лететь над территорией Украины, наши ВСУ будут сбивать военные самолеты", – добавил он.

Эскалация в Приднестровье

Как сообщал УНИАН, по информации Главного управления разведки Минобороны, 25 апреля спецслужбы Российской Федерации организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР).

Ранее в РФ заявили, что во время 2-го этапа "спецоперации" российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

МИД Украины осуждает попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в войну, развязанную Россией против Украины. По данным Генштаба ВСУ, российские войска, которые находятся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность.

Накануне украинская разведка сообщала, что войска РФ хотят осуществить ракетный удар по Приднестровью.

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