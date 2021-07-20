По данным омбудсмена, в Феодосии началось строительство нового полкового военного городка для 300 военнослужащих.

Россия под предлогом ликвидации последствий наводнений перебросила в оккупированный Крым около 21 тысячи военных.

Как сообщила на своей странице в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, оккупационная власть Российской Федерации продолжает наращивание военного присутствия на полуострове.

"Под предлогом ликвидации последствий наводнений, агрессор передислоцировал на полуостров около 21 тысячи лиц специальных подразделений и 1367 единиц автомобильной и специальной техники", - отметила она и добавила, что постоянно на полуострове находится более 31 тысячи человек рядового и командного состава вооруженных формирований РФ.

Кроме того, по информации Денисовой, в Феодосии началось строительство нового полкового военного городка для 300 военнослужащих.

Читайте такжеЗа выходные ОБСЕ зафиксировала более 700 нарушений "тишины" боевикамиОмбудсмен подчеркнула, что стягивание войск РФ во временно оккупированный Крым противоречит нормам международного гуманитарного права.

"Призываю международных партнеров усилить взаимодействие, чтобы заставить Россию как страну-оккупанта выполнять обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и немедленно освободить оккупированные украинские территории, и прекратить нарушение международного законодательства", - добавила Денисова.

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Автор: Светлана Закелова