Россия продолжает милитаризировать оккупированный Крым.

Эксперты показали, какую технику Россия перебросила на оккупированный Крым во время стягивания войск за период с февраля по апрель 2021 года.

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Об этом говорится в материале за 28 апреля Лаборатории криминалистических исследований Атлантического совета США DFRLab.

В частности, на Ангарском учебном полигоне тренировалась 76 десантно-штурмовая дивизия из Пскова.

21 апреля на спутниковых снимках заметили перемещение в неизвестное направление военных палаток, которые ранее разместили в западной части полигона. Поезда дивизии перевозили, в основном, боевые танки Т-72Б3, БМД и БТР-Д, самоходные минометы 120-мм, 122-мм гаубицы Д-30, бензовозы и машины для эвакуации.

Россияне также восстановили авиабазу под Мирным, что на западном берегу Крыма и в 85 км от Херсонской области. Туда перебросили военные грузовые вертолеты Ми-8. Одновременно на авиабазу в Кировском россияне отправили Ми-8 и ударные вертолеты Ми-28, хотя до этого там размещали преимущественно легкие самолеты.

Больше всего россиян и техники переместили на полигон Опук. Наземные и надземные кадры свидетельствуют, что туда перебросили танки, бронетехнику, артиллерию и машины поддержки преимущественно 58-й общевойсковой армии.

Эксперты утверждают, что, даже если Россия выполнит обещание по отводу своих войск, Крым все равно будут все больше милитаризировать с планируемым размещением на постоянной основе 56-й десантно-штурмовой бригады в Феодосии, где бригаду переведут в полк.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

22 апреля Россия заявила, что начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "все поставленные цели достигнуты".

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Автор: Яна Ставская