Производство задерживается из-за поставок термографических и HD-камер.

Центр специального назначения ФСБ РФ собирался в этом месяце приобрести три беспилотника Supercam для диверсий в оккупированном Донецке, однако реализовать эти планы невозможно из-за санкций.

Как сообщает Центр национального сопротивления, диверсии планируются также и на подконтрольной Украине территории.

По данным ЦНС, производитель данного типа беспилотного аппарата является компания "Беспилотные системы", дислоцирующаяся в Ижевске. Хотя ФСБ является наиболее оснащенной и финансово обеспеченной структурой в РФ, противник не может провести базовую подготовку по эксплуатации данных дронов. Производство задерживается из-за поставок термографических и HD-камер, которые не изготавливаются на территории страны-оккупант.

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Влияние санкций на Россию

Как ранее сообщал УНИАН, на фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, агрессор впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран.

Также в России зафиксировали еще одно "впервые в истории". Крупнейший банк РФ заявил о беспрецедентный ущерб из-за санкций. Потери банка стали рекордными за всю историю.

По оценке экспертов, российская экономика точно испытывает коллапс из-за войны в Украине.

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