Международные санкции, принятые в ответ на вторжение РФ в Украину, затронули, в частности, услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, агрессор впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран.

Об этом заявили в пресс-службе российского "Аэрофлота", сообщает РБК.

"Широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air", - говорится в сообщении.

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Возможность техобслуживания в Иране "Аэрофлот" обсуждал несколько месяцев.

Ключевая задача отправки первого A330 на ремонт в Mahan Air - обслуживание стоек шасси самолета. Ранее для этих целей "Аэрофлот" использовал мощности других провайдеров, в частности гонконгской HAECO.

Летом 2021 года перевозчик подписал новое долгосрочное соглашение по обслуживанию и капитальному ремонту компонентов самолетов с этой компанией. Однако международные санкции, принятые в ответ на вторжение РФ в Украину, затронули, в частности, услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам.

Падение российской авиации

2 марта 2022 года Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину.

В компании добавили, что приостанавливается предоставление запчастей, технического обслуживания и технической поддержки для российских авиакомпаний. Французский Аirbus прекратил отправку запчастей в Россию и поддержку российских авиакомпаний.

15 марта 2022 года стало известно о том, что Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний РФ. Без сертификата летной годности самолет не может выполнять полеты. Документ выдает орган гражданской авиации той страны, где зарегистрирован самолет.

Также были аннулированы сертификаты для учебных центров, авиации МЧС России, российских компаний, выполняющих техобслуживание воздушных судов.

7 апреля 2023 года стало известно о том, что в российских аэропортах начались проблемы со спецтехникой. Аэропорты агрессора не могут зарегистрировать и использовать низкопольные автобусы, пассажирские трапы и другую спецтехнику.

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