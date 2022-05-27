Враг строит уже третью линию обороны в регионе.

Русские войска пытаются закрепиться в оккупированных районах Херсонской области.

Об этом в интервью Крым. Реалии рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

Для этого оккупанты разворачивают мощную группировку, включающую сухопутный, воздушный и морской компонент.

Враг намерен создали систему логистического обеспечения, используют для этого захваченные железную дорогу, порты и аэродромы.

"С начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовят соответствующие инженерные сооружения, строится даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что Российская Федерация хочет остаться надолго", – пояснил Скибицкий.

Также разведка фиксирует, что на оккупированных территориях Российская армия минирует дороги и мосты. Чтобы занять оборону и не допустить контрнаступательных действий украинской армии. А такие действия будут непременно проведены, уверяют в разведке.

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Враг продолжает наступать на востоке и сосредоточил все усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. За сутки ВСУ отбили 12 атак россиян.

Тяжелые бои продолжаются за Северодонецк, Лисичанск; оккупанты пытаются выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. Противник возобновил наступление на Славянском направлении.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, оккупанты уже провалили попытку продвинуться к юго-востоку от Изюма Харьковской области.

Захватчики упорно продвигаются от Попасной до Бахмута, но в дальнейшем это движение будет замедляться, считают аналитики.

В Херсонской области враг строит уже третью линию обороны, что, вероятно, свидетельствует о намерениях российских войск остаться в регионе надолго.

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.

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