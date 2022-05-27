Оккупанты заминировали исключительную морскую зону Украины, использовав от 400 до 600 морских мин.

В морской зоне Украины оккупанты "разбросали" до 600 мин, дрейфующих в акватории.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

По его данным, Россия заминировала исключительную морскую зону Украины, использовав от 400 до 600 морских мин. Эти мины периодически срываются с якорей, в частности, во время шторма, и стихийно дрейфуют у берегов Турции, Болгарии, Украины.

Заявлениями о гуманитарных коридорах РФ создает себе "информационное алиби", чтобы обвинить в создании продовольственного кризиса Украину, считает пресс-секретарь.

"Так называемые гуманитарные коридоры, которые анонсировало министерство позора (обороны) РФ. Эти заявления имеют все признаки разработки подразделений информационно-психологических спецопераций России", - заявил он.

В подтверждение своих деклараций оккупанты намерены устроить ряд провокаций, чтобы очернить Украину перед другими странами.

"При этом именно Россия является создателем этого кризиса, который угрожает всему миру", - подчеркнул Сергей Братчук.

Блокада портов Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, черноморские порты Украины заблокированы с момента вторжения России в Украину. Из зернохранилищ Украины не вывезено около 20 млн тонн зерна.

В начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что блокирование экспорта украинской аграрной продукции привело к росту цен на продовольствие в мире, может наступить голод во многих странах.

По словам главы государства, Украина буквально дает хлеб почти 400 млн людей на планете. И уже сейчас ООН признает, что рост цен на продовольствие в этом году повлечет голод минимум 47 млн человек в 81 стране мира.

25 мая российские СМИ сообщили, что заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности Москвы предоставить гуманитарный коридор для судов с продовольствием из Украины в обмен на снятие некоторых санкций.

По словам Руденко, Киев также должен обеспечить разминирование портов.

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