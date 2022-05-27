Россияне бьют по жилым кварталам города непрерывно.

На протяжении всех суток российские оккупанты пытались продвинуться в Северодонецк, осуществляя постоянные обстрелы, в результате которых погибли четыре человека.

Об этом в Телеграм-канале сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы на полчаса устанавливалась тишина. Россияне палят по жилым кварталам непрерывно. 26 мая от снарядов врага погибли четыре северодончанина. Все - в старых районах города. Двое из них – одновременно, возле одной многоэтажки", - сообщил Гайдай.

Также, по его данным, враг атаковал позиции украинских военных в районе Устиновки.

По словам главы ОВА, в Северодонецке добавились и повреждения жилого фонда – 11 многоквартирных и один частный дом.

А в Лисичанске обстреляно отделение полиции, по области повреждено около 50 домов.

"Подсчитали количество разрушений после мощной артиллерийской атаки на Лисичанск в течение 25 мая – 19 объектов. 26 мая россияне открыли огонь по отделению полиции. К счастью, никто не пострадал", - сообщил он.

Еще один мужчина был убит российским снарядом вчера в Камышевахе. Также стало известно о гибели двух женщин в Горном в течение последней недели.

"Вообще, в Попаснянской и Горной общинах разрушенного жилья – не перечислить. Что известно за 26 мая: 11 домов в Золотом, девять – в Горном, восемь – в Тошковке, четыре – в Нырковом, три – в Николаевке", - отметил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 25 мая руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал, что оккупировано около 95% Луганской области.

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