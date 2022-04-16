Неизвестные патриоты провели корректировку огня.

Вооруженные силы Украины ударили по оккупантам в Токмаке, когда они как раз разгружали 10 вагонов с боеприпасами. Скорректировать огонь помогли местные жители.

Об успешном уничтожении врагов рассказали представители фонда "Возвращайся живым" на официальном аккаунте в Twitter.

"Неизвестные патриоты успешно скорректировали огонь по оккупантам в Токмаке в Запорожской области. Весь личный состав россиян, разгружавших 10 вагонов с боеприпасами, ликвидирован. Присоединиться к движению сопротивления и помочь уничтожать врага может каждый", — заявили представители фонда и опубликовали ссылку на проект "Ищем врага".

Официальные представители военной сферы Украины о проведенной операции пока не упоминали.

Напомним, это не первая победа украинских защитников над оккупантами за сегодня, 16 апреля. Ранее УНИАН сообщал, что морские пехотинцы уничтожили танк Т-72 Российской Федерации с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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