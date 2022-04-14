Также оккупанты блокируют переброску подразделений ВСУ в восточном направлении.

Россия завершает подготовку к наступлению на Донбасс. Оккупанты хотят захватить важные транспортные узлы в районе городов Попасная и Рубежное, а также блокируют переброску подразделений Вооруженных сил Украины в восточном направлении.

Об этом со ссылкой на Разведцентр Сил обороны Эстонии сообщает ERR.

Так, российские оккупанты завершают подготовку к наступлению на востоке Украины. Военнослужащих РФ продолжают принуждать к участию в полномасштабной войне.

По данным разведки, одновременно с этим на территории страны-агрессора ведется активная кампания по "расхваливанию" контрактной службы, в том числе рекламируются краткосрочные контракты. Однако даже попытки Кремля привлечь к войне в Украине как можно больше граждан не помогают - желающих принимать участие в боевых действиях мало.

На Харьковском направлении, сообщает эстонская разведка, ситуация не изменилась. На территории Донецкой и Луганской областей оккупанты ведут бои.

"ВС РФ ведут бои местного значения за важные транспортные узлы в районе городов Попасная и Рубежное. Захват Северодонецка позволил бы российским войскам атаковать важный для ВСУ район Славянск – Краматорск с нескольких направлений", - сообщает ERR.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ЕС закрыл лазейку, которая позволяла странам Европейского Союза поставлять оружие в РФ.

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