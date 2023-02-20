Из-за неготовности российских сил к активным операциям аналитики считают маловероятным значительное увеличение их наступательных операций этой зимой.

В Луганской области продолжается основная фаза российских наступательных операций, впрочем, России не хватает достаточных свободных резервов, чтобы резко увеличить масштаб или интенсивность своего наступления.

Об этом сообщается в новом отчете Института изучения войны (ISW) за 19 февраля. Из-за неготовности российских сил к активным операциям аналитики считают маловероятным значительное увеличение их наступательных операций этой зимой.

В ISW отмечают, что российские сухопутные силы, как правило, действуют в обычных доктринальных формированиях и подразделениях, а не в батальйонно-тактических группах или других специальных структурах.

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"Отсутствие нескольких критически важных танковых единиц свидетельствует о том, что российские военные продолжают попытки заменить технику, особенно танки, что была потеряна во время предыдущих неудачных наступательных операций. Почти наверняка российские силы все еще имеют в резерве некоторые восстановленные механизированные подразделения, но направление этих ограниченных резервов на линию фронта в Луганской области вряд ли кардинально изменит ход текущего наступления", - отмечают аналитики.

Как говорится в отчете ISW, российские войска, которые действуют на линии фронта в Луганской области и вблизи нее, почти полностью привлекаются из Западного военного округа с некоторыми подкреплениями из других группировок.

"Это свидетельствует о том, что российское военное командование вернулось к традиционной структуре управления военными округами, согласно которой все подразделения в отдельном географическом районе подпадают под зону ответственности одного военного округа", - пишут аналитики.

В ISW также пишут, что возвращение в доктринальные структуры является переломом в структуре российских сил и плане кампании. Министерство обороны России сейчас проводит ряд реформ, направленных на формализацию и профессионализацию вооруженных сил России и подготовку к продолжительной войне в Украине.

"Россияне получают меньше пользы от этого возвращения к нормальному режиму военных операций, чем они могли надеяться из-за сильно ухудшенного состояния их сил. Они не оставили достаточно времени для подготовки своих мобилизованных резервистов к стандартам, достаточным для поддержки крупномасштабной наступательной механизированной маневровой войны; и им явно не хватает оборудования, необходимого для комплектации своих восстановленных подразделений", - отмечают в ISW.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты во время своего нового наступления не могут продвинуться далеко, поскольку они уже не так сильны, как раньше. Вооруженные силы Украины намного сильнее войск страны-агрессора. По его словам, пока не имеет значения новое или старое это наступление, поскольку компромиссов больше нет. Недавно Зеленский в интервью BBC заявил, что российское наступление уже началось.

По оценке аналитиков ISW, война истощила резервы техники и живой силы страны-оккупанта, необходимые для успешного нового наступления на востоке Украины.

В ходе ожесточенных боев россияне уже не один месяц пытаются захватить город Бахмут Донецкой области, но несут огромные потери.

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