Владимир Зеленский надеется, что Беларусь не присоединится к войне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское наступление уже началось.

"Российские атаки уже происходят с нескольких направлений", - сказал президент Украины в интервью ВВС News.

Он добавил, что ВСУ продолжают оборону до момента, пока не начнется контрнаступление. Для этого, подчеркнул президент, Украине необходимо больше вооружений от Запада. И здесь, пишет издание, Украина разочарована скоростью поставок западного вооружения.

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"Оружие - это единственный язык, который понимает Россия", - добавил он.

Владимир Зеленский также отмел компромиссы по окончанию войны.

"Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство", - сказал он.

Также Зеленский надеется, что Беларусь не присоединится к войне.

"Если это произойдет, мы будем сражаться и выживем", - добавил президент.

Наступление России 2023 - что известно

Эксперты констатировали начало нового наступления России на Донбассе, сейчас активные бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Однако, как пишет западная пресса, у Кремля пока нет больших ресурсов, чтобы расширить наступательные действия.

На Угледарском направлении РФ во время штурмов потерпела сокрушительное поражение - 155-я бригада российских морпехов была полностью разбита.

Резкий рост потерь среди захватчиков согласуется с данными разведки, что РФ бросила все ресурсы, чтобы захватить Донбасс до марта 2023 года.