Вражеская бронетехника красиво горела, отметил глава Луганской ОВА.

В ночь на воскресенье, 19 февраля, на Сватовском направлении был бой между российским захватчиками и украинскими воинами.

Противники наступали под прикрытием трех боевых машин пехоты, вражеские БМП уничтожены, сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, БМП противника "горели красиво".

"О*ки наступают в полный рост. Бой на Сватовском направлении. Рашистская пехота наступала под прикрытием бронированной техники в количестве трех единиц. Уже ночью эти три БМП были уничтожены...", - поделился чиновник.

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14 февраля Сергей Гайдай предупреждал, что в Луганской области в ближайшие дни ожидают массированные вражеские атаки, поскольку россияне хотят выполнить приказ своего лидера Владимира Путина. Глава Луганской ОВА отметил, что защитники Украины готовы дать отпор врагам.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что власти РФ не отказались от плана захватить всю территорию Донбасса.

18 февраля Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области самое "горячее" направление - Кременское, там увеличилось количество атак со стороны оккупантов и обстрелов.

Стоит отметить, что враг на нашей земле несет серьезные потери. Общие потери россиян в Украине уже составляют около 142 860 оккупантов. Кроме того уничтожено, в частности, 6545 боевых бронированных машин.

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