Диктатору не хватает ни личного состава, ни техники для крупной наступательной операции.

Война России против Украины колоссально истощила резервы техники и живой силы страны-оккупанта, необходимые для нового наступления на востоке. Неспособность противника восстановить утраченные бронемашины в краткосрочной перспективе еще больше его ограничивает возможности к маневренным боевым действиям.

Как сообщили в новом отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW), украинские воины имеют больше перспектив для успешного контрнаступления при поддержке западной техники.

Неспособность россиян эффективно наступать ранее подтвердил министр обороны Британии Бен Уоллес. Ссылаясь на разведку своей страны, министр констатировал, что не наблюдается "сосредоточения единой силы РФ для прорыва в крупном наступлении". По его убеждению, вместо эффективного наступления россияне пытаются продвинуться на Донбассе "ценой огромных затрат".

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По подсчетам Уоллеса, РФ могла привлечь до 97% своей армии в войне против Украины. Ее боеспособность снизилась на 40% из-за уровня истощения "почти как во время Первой мировой войны".

"ISW не может независимо подтвердить оценки Уоллеса, но его замечание о том, что России не хватает боевой механизированной силы для прорыва, согласуется с нашими предыдущими оценками о том, что обычные российские вооруженные силы должны подвергнуться значительной реконструкции, прежде чем восстановить способность вести эффективную маневренную войну", – заметили аналитики.

В то же время эксперты согласились с заявлением британского министра о том, что РФ не имеет неиспользованных боеспособных резервов для широкомасштабного наступления.

Неспособность России восстановить израсходование механизированных машин в краткосрочной перспективе еще больше ограничивает ее возможности для маневренной войны. По оценкам Международного института стратегических исследований (IISS), страна-оккупант потеряла около 50% своих танков Т-72Б и Т-72Б3М и много Т-80, что заставило ее войска полагаться на более старую технику.

Уоллес считает, что две трети российских танков уничтожены или непригодны к использованию. При этом он заметил, что Кремль, вероятно, признает низкий уровень промышленного производства "критическим недостатком". Об этом свидетельствуют некоторые действия российских чиновников. В частности, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 февраля призвал увеличить производство оружия и современных танков.

Норвежская разведывательная служба (NIS) констатировала, что Россия все еще способна производить большое количество стрелкового оружия, ракет и танков, но промышленность "борется с компенсацией последствия западных санкций".

В ISW считают, что сейчас российский ВПК не может вернуться к быстрому и масштабному производству танков и точно не сделает этого вовремя, чтобы повлиять на результат нового российского наступления или украинского контрнаступления. Российская армия еще больше потеряет свою боеспособность, если Украина вовремя получает западные танки и бронированные машины.

"Украина имеет возможность начать широкомасштабные контрнаступления в течение следующих нескольких месяцев. Но ее способность сделать это, вероятно, во многом зависит от скорости и масштабов, с которыми Запад придает ей необходимую технику, особенно танки и бронетехнику", – констатировали аналитики.

Новое наступление РФ: главные новости

Россия начала новое наступление на некоторых участках фронта и хочет достичь успехов к годовщине вторжения. Генштаб подтвердил, что количество вражеских атак возросло. За минувшие сутки украинские воины отбили атаки около более 20 населенных пунктов. Оккупанты не отказываются от попыток захватить Донбасс полностью.

Военный эксперт Жданов заявил, что Путин поставил задачу достичь результатов до 21-22 февраля, чтобы отчитаться об успехах на фронте федеральному собранию. К этой дате оккупанты будут наращивать усилия, на плато выйдут 23-24 февраля и до марта будут на максимуме возможностей.

Россия пытается расширять зону нового наступления, активно ища новые направления. Однако, по мнению экспертов, на Киев, Сумы, Харьков и Чернигов оккупанты вряд ли уйдут.

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