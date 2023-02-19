Военный ВСУ рассказал, какая сейчас ситуация на этом направлении.

В воскресенье, 19 февраля, армия оккупантов в Бахмуте устроила "санитарный" день и эвакуировала убитых и раненых военных.

Об этом сообщил командир взвода 2-й штурмовой роты при 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Роберт Бровди (позывной "Мадьяр"). По его словам, это произошло в результате неудачных штурмовых действий ночью.

"Мадьяр" рассказал, что ночь на 19 февраля в Бахмуте была достаточно интенсивная, в частности на Западно-Южной (район "самолетика") и северной окраинах города. Несмотря на старания интервентов, им не удалось дойти до "самолетика". В то же время на восточной окраине было спокойно, а на флангах россияне также не имели успеха.

Видео дня

"Прочитал, что китайцы рассматривают возможность поставки российской армии вооружения. Ну так себе новость, потому что, видимо, китайцы могут, но то такой сигнал, который я рассматриваю на позитиве", - сказал Бровди.

Как пояснил военный это означает, что врагам не хватает того боекомплекта, который сейчас у них в недостаточном количестве.

Ситуация под Бахмутом

В ВСУ отметили, что Россия уже по меньшей мере восемь раз устанавливала даты захвата Бахмута, однако город остается символом мужества.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что длительная оборона Бахмута дает Силам обороны Украины возможность лучше подготовиться к контрнаступлению. Сейчас оккупанты несут там колоссальные потери. По мнению эксперта, уже в конце войны российских фронт может посыпаться на этом направлении.

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