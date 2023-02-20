По его словам, сейчас не имеет значения новое или старое это наступление, поскольку компромиссов больше нет.

Российские оккупанты во время своего нового наступления не смогут продвинуться далеко, поскольку они уже не так сильны, как раньше. Вооруженные силы Украины гораздо сильнее войск страны-агрессора.

"Конечно, они не могут идти дальше, они уже не такие сильные, как раньше. Сейчас мы намного сильнее их", - заявил президент Владимир Зеленский в интервью Tg1.

По словам украинского лидера, уже не имеет значения, что сейчас - новое или старое наступление РФ, поскольку компромиссов больше нет.

Видео дня

"Мы знаем, что если мы проиграем, то потеряем все: дома, детей, родителей. Поэтому для нас не имеет значения, будет это старое или новое вторжение. После того, что произошло 24 февраля прошлого года, компромиссов больше нет. Было нарушено международное право, было нарушено все человеческое, что только может быть человеческим. Мы их не боимся. Никто их не боится, но все идет не по их планам", - подытожил он.

Новое наступление россиян

По оценке аналитиков ISW, война истощила резервы техники и живой силы страны-оккупанта, необходимые для успешного нового наступления на востоке Украины.

Недавно Зеленский в интервью ВВС заявил, что российское наступление уже началось.

Отметим, сейчас активные бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниківки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Вас также могут заинтересовать новости: