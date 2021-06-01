Под руководством военных инструкторов ВС РФ проводилась подготовка наемников для комплектования разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений.

Российская Федерация завезла на территорию временно оккупированного Донбасса новые партии артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасы российского производства.

Об этом говорится в сводке пресс-службы Минобороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе со ссылкой на данные Главного управления разведки.

«Россия продолжает усиливать боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», - отмечают в Минобороны.

Так, в течение мая через неконтролируемые участки государственной границы Украины с территории РФ на ВОТ в Донецкой и Луганской областях были завезены новые партии вооружения - в частности артиллерийского и стрелкового - и боеприпасы российского производства.

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В то же время под руководством военных инструкторов Вооруженных сил РФ проводилась подготовка наемников для комплектования разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений.

Кроме того, как отмечают в Минобороны, оккупанты осуществляли минирование прилегающей к линии столкновения территории минами российского производства, которые запрещены международными конвенциями, в частности образцами, в которых отсутствует функция самоликвидации. Это создает дополнительную опасность для гражданского населения.

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Автор: Константин Гончаров