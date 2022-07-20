Уже известно о двух погибших, сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений

Российские военные из "Градов" обстреляли жилой квартал в Никополе, двое людей погибли.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Русская орда не прекращает террор Никопольского района. Умышленно обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе. Выпустили более 30 реактивных снарядов. Предварительно, два человека погибли, девять - ранены. Шестеро пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Самому маленькому раненому всего три года! Три года! Ребенку, который спал дома, когда российские отморозки ударили по ней из "Градов". Обстрелом полностью разрушены 3 частных дома, с десяток - повреждены", - сообщил он.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений. По городу разбросаны боеприпасы не сдетонировали. Работают пиротехники.

Ранее УНИАН уже сообщал, что вчера враг обстрелял Днепропетровщину из "Градов" и ствольной артиллерии.

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