Под обстрелы попали Никопольский и Криворожский районы - в обоих случаях никто не пострадал.

Сегодня враг обстрелял Днепропетровщину из "Градов" и ствольной артиллерии.

Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг дважды за день обстрелял нашу область. Снова ударил по двум районам - Никопольскому и Криворожскому", - рассказал он.

Так, в Никополе российская армия попала из "Градов" по базе отдыха, а в Зеленодольской общине обстреляла из ствольной артиллерии тракторную бригаду - там повреждены помещения и сельхозтехника.

В обоих случаях никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине российские оккупанты попали ракетой в элеватор, разрушив склады с более пятью тысячами тонн зерна.

Противники атаковали Синельниковский район Днепропетровщины, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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