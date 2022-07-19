Есть разрушения на двух промышленных предприятиях, взрывы вызвали там пожары.

Российские военные выпустили по Никополю до 40 реактивных снарядов.

Об этом в телеграмме написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Российские войска накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы. По Никополю выпустили до 40 реактивных снарядов. Есть разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары", – написал он.

В городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте уже работают электрики.

"Людей не задело. В Криворожском районе враг ударил из артиллерии по Зеленодольской общине. К счастью, без пострадавших", – добавил Резниченко.

В других районах области на эту минуту спокойно.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине российские оккупанты попали ракетой в элеватор, разрушив склады с более пятью тысячами тонн зерна.

Противники атаковали Синельниковский район Днепропетровщины, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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