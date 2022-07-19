Российские военные выпустили по Никополю до 40 реактивных снарядов.
Об этом в телеграмме написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Российские войска накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы. По Никополю выпустили до 40 реактивных снарядов. Есть разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары", – написал он.
В городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте уже работают электрики.
"Людей не задело. В Криворожском районе враг ударил из артиллерии по Зеленодольской общине. К счастью, без пострадавших", – добавил Резниченко.
В других районах области на эту минуту спокойно.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине российские оккупанты попали ракетой в элеватор, разрушив склады с более пятью тысячами тонн зерна.
Противники атаковали Синельниковский район Днепропетровщины, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.