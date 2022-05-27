Ориентировочно с середины июня российские оккупанты прекратят поставлять деньги и "гуманитарную помощь" в захваченный Мариуполь.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"По полученным данным, ориентировочно с середины июня оккупанты прекратят поставлять деньги и "гуманитарную помощь" в захваченный Мариуполь. Ожидается, что это дополнительно усугубит гуманитарную катастрофу в городе", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 19 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что фактически в городе россияне устроили массовое уничтожение мирного населения. Власти оценивают минимальное количество жертв в 20 тысяч, но появление все большего количества новых братских могил свидетельствует, что эта оценка не окончательная, подчеркнул он.
Война в Украине: обновленные данные
Враг продолжает наступать на востоке и сосредоточил все усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. За сутки ВСУ отбили 12 атак россиян.
Тяжелые бои продолжаются за Северодонецк, Лисичанск, оккупанты пытаются выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. Противник возобновил наступление на Славянском направлении.
По мнению экспертов американского Института изучения войны, оккупанты уже провалили попытку продвинуться к юго-востоку от Изюма Харьковской области.
Захватчики упорно продвигаются от Попасной до Бахмута, но в дальнейшем это движение будет замедляться, считают аналитики.
В Херсонской области враг строит уже третью линию обороны, что, вероятно, свидетельствует о намерениях российских войск остаться в регионе надолго.
Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.