Это усугубит гуманитарную катастрофу в городе.

Ориентировочно с середины июня российские оккупанты прекратят поставлять деньги и "гуманитарную помощь" в захваченный Мариуполь.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"По полученным данным, ориентировочно с середины июня оккупанты прекратят поставлять деньги и "гуманитарную помощь" в захваченный Мариуполь. Ожидается, что это дополнительно усугубит гуманитарную катастрофу в городе", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что фактически в городе россияне устроили массовое уничтожение мирного населения. Власти оценивают минимальное количество жертв в 20 тысяч, но появление все большего количества новых братских могил свидетельствует, что эта оценка не окончательная, подчеркнул он.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступать на востоке и сосредоточил все усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. За сутки ВСУ отбили 12 атак россиян.

Тяжелые бои продолжаются за Северодонецк, Лисичанск, оккупанты пытаются выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. Противник возобновил наступление на Славянском направлении.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, оккупанты уже провалили попытку продвинуться к юго-востоку от Изюма Харьковской области.

Захватчики упорно продвигаются от Попасной до Бахмута, но в дальнейшем это движение будет замедляться, считают аналитики.

В Херсонской области враг строит уже третью линию обороны, что, вероятно, свидетельствует о намерениях российских войск остаться в регионе надолго.

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.

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