По его словам, оккупанты устанавливают места компактного расселения и одиночного размещения и формируют автобусы.

Во временно оккупированном Херсоне власти оккупантов вместе с Росгвардией проводят мероприятия по возвращению мариупольцев домой.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты устанавливают места компактного расселения и одиночного размещения, формируют автобусы и будут направлять всех установленных мариупольцев домой.

"Сообщайте родным и близким, кто нашел временное укрытие в Херсоне, об опасности. Лучше на несколько дней поехать в окрестные населенные пункты до выяснения уровня угрозы. Причины и цель пока непонятны. Продолжаем следить и фиксировать для полного анализа и прогноза. Но факт превращения Мариуполя в настоящее гетто для украинцев становится бесспорным", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе на территории бывшего завода "Жовтень" нашли тела 70 украинцев.

Также ранее оккупанты привезли в разбомбленный Мариуполь передвижной телевизор от МЧС России. Его используют для пропагандистских видео с обещаниями об "улучшении" жизни.

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