Ситуация с энергетикой в Украине должна улучшиться с приходом потепления.

Российская зимняя ракетная кампания по нанесению серьезного удара украинской энергетической системе провалилась.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки. Отмечается, что масштабы ракетных атак россиян весной стали значительно меньше.

"Весьма вероятно, что кампания России по нанесению серьезного удара объединенной энергетической системе Украины в течение зимы 2022-2023 года провалилась. Россия совершала дальнобойные удары с октября 2022 года, но широкомасштабные атаки стали редкими с начала марта 2023 года", - говорится в сообщении.

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В то же время продолжаются удары меньших масштабов (с применением менее 25 боеприпасов), но они, вероятно, имеют гораздо меньшее влияние на объединенную энергетическую систему Украины.

При этом украинские компании энергетических сетей продолжают закупать заменяемые трансформаторы и другие критические компоненты.

"Транспортировка и установка этих компонентов является главной логистической проблемой, особенно высоковольтные трансформаторы, которые весят не менее 100 тонн", - сказано в сообщении.

В британской разведке прогнозируют, что ситуация с энергетикой в Украине улучшится с приходом потепления. "Вероятно, что планирование и подготовка к следующей зиме уже начались", - сказано в сообщении.

Массированные ракетные атаки РФ против Украины

Как сообщал УНИАН, 25 марта руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские военные отказываются от тактики массированных ракетных атак и начинают применять точечные удары, в приоритете будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры. По ее словам, массированные ракетные атаки уходят в прошлое, поскольку россияне не имеют возможностей сразу запускать от 50 до 80 ракет, но абсолютно исключать такой шаг невозможно.

11 марта министр обороны Алексей Резников сообщил, что с октября 2022 года россияне совершили 15 массированных ракетных атак по территории Украины, только за этот период они запустили более 820 крылатых баллистических ракет.

Последний раз массированную ракетную атаку по Украине россияне провели 9 марта, она длилась более 6 часов.

Учитывая, что украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей, с запасом мощности, министр энергетики Герман Галущенко 7 марта подписал документ, позволяющий начать процесс восстановления экспорта электроэнергии.

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