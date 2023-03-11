Российские захватчики уже совершили 15 массовых ракетных атак по территории Украины.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Россия с октября 2022 года выпустила в направлении Украины более 820 крылатых ракет.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины, глава оборонного ведомства Алексей Резников 10 марта в Киеве провел встречу с министром обороны Королевства Норвегия Бьерном Арильдом Грамом.

В частности, Резников сообщил, что с октября 2022 года россияне совершили 15 массовых ракетных атак по территории Украины.

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"Когда говорю слово "массовые" - это означает, что враг применяет крылатые баллистические ракеты, а также иранские дроны в количестве от 50 до 90 единиц за одну атаку. По состоянию на 10 марта, 821 российская ракета уже выпущена по нашей стране. Это только крылатые баллистические ракеты. Мы точно знаем, что каждые 10 применений системы NASAMS, к предоставлению которых присоединилась Норвегия, означает 10 сбитых ракет агрессора, 10 сохранившихся зданий и объектов инфраструктуры, а также сотни спасенных человеческих жизней", – подчеркнул Резников.

Норвегия помогает Украине закрывать небо от российских ракет

Как сообщал УНИАН, в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки Норвегия предоставит Украине две огневые установки противовоздушной обороны NASAMS. Норвегия также будет обучать украинский персонал обслуживанию и эксплуатации системы.

7 ноября 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. Он поблагодарил за это партнеров: Норвегию, Испанию и Соединенные Штаты Америки.

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