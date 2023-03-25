Скорее всего, в приоритете у оккупантов будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры.

Российские военные отказываются от тактики нанесения массированных ракетных атак и начинают применять точечные удары.

"Тактика врага сейчас находится в поисковом состоянии. Они подбирают, что из того, что уже было применено, может сработать, потому что массированные ракетные атаки уже уходят в прошлое, у них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-70-80 ракет, - это уже очень бессмысленный шаг, но исключать в абсолюте его невозможно", - заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

Она добавила, что российские захватчики "очевидно" будут использовать точечные атаки - или ракетные, или дроновые.

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"Скорее всего, в приоритете будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры", - сказала Гуменюк.

Атаки России - последние новости

Как сообщал УНИАН, последний раз массированную ракетную атаку по Украине россияне осуществили 9 марта, она продолжалась более 6 часов.

21 марта враг нанес ракетный удар по Одесской области. Были выпущены три управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" X-59 истребителями Су-35 с направления Черного моря. Две ракеты сбиты силами ПВО, одна попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата.

В ночь на 24 марта РФ атаковала Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами. Запуски беспилотников осуществлялись с северо-восточного направления, они атаковали Кривой Рог и Сумскую область.